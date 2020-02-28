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أديب عن جنازة مبارك العسكرية: الإدارة المصرية قامت بالواجب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:17 م
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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن موقف الإدارة المصرية من وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك محترم، وقامت بالواجب كاملا، ولم تفكر الإدارة المصرية مرتين.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مبارك قائد عسكري، له ما له وعليه ما عليه، مضيفا أنه لم ينتقص منه أي شىء، لافتًا إلى أن السيدة انتصار السيسي قدمت واجب العزاء لأسرة مبارك.

وأضاف عمرو أديب، "لا تشعر بأي شىء ناقص، قامت الدولة بدورها كاملا، وهو ما شجع الناس أن تذهب للعزاء"، متابعا "مصر قدمت نموذج حضاري وإنساني، أسرة مبارك تشعر بكثير من الارتياح، فالدولة قررت أن تكرم الرجل بعد وفاته".

ولفت إلى أن وجود حرم الرئيس السيسي في العزاء تأكيدا أن الواجب واجب، متابعا: "عمل الواجب والشىء الصحيح ابتلع كل عمليات التشكيك.. رحم الله حسني مبارك".
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