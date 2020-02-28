بث مباشر.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول التطورات في سوريا





يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، اجتماعًا طارئاً لمناقشة التصعيد الأخير في سوريا، بعد مقتل 33 جنديًا تركيًا حراء قصف جوي للجيس السوري.



