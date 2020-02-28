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بث مباشر.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول التطورات في سوريا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:13 م
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مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
الفجر
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يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، اجتماعًا طارئاً لمناقشة التصعيد الأخير في سوريا، بعد مقتل 33 جنديًا تركيًا حراء قصف جوي للجيس السوري.

وقال الرئيس الدوري للمجلس، السفير البلجيكي مارك بيكستين دي بويتسفيرف: إن "الاجتماع يأتي بطلب من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإستونيا وجمهورية الدومينيكان، التي أعلن عدد منها الدعم لتركيا".


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الكلمات المفتاحية

مجلس الأمن سوريا

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