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عاجل.. الجيش الليبي يسقط 6 طائرات تركية مسيرة في طرابلس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:05 م
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الدفاع الجوي للجيش الليبي
الدفاع الجوي للجيش الليبي
الفجر
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أفادت مصادر فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الجمعة، بأن الجيش الوطني الليبي يسقط 6 طائرات تركية مسيرة في العاصمة طرابلس.

هذا وأعلن رئيس غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش اللواء المبروك الغزوي، إحباط أكبر هجوم جوي تشهده سماء طرابلس منذ شهر أبريل الماضي، استخدمت فيه 6 طائرات تركية مسيرة.

وأكد الغزوي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية على أن "تسيير الأتراك لهذا العدد من الطائرات المسيرة دفعة واحدة عمل انتحاري، وبحث عن انتصار لمعتوه أنقرة في أي مكان بعد خسائره البشرية الفادحة في ليبيا وسوريا، مضيفا "لكنهم خابوا وخاب مسعاه".

كما أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إسقاط 4 طائرات مسيرة تابعة لتركيا في وقت سابق من مساء اليوم، جنوب طرابلس أقلعت من مطار معيتيقة.

ويذكر أن منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الليبية، نجحت في إسقاط عشرات الطائرات التركية المسيرة في أجواء طرابلس، منذ بدأ المعارك في العاصمة.

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ليبيا طرابلس طائرات تركية مسيرة طائرات تركية الجيش الليبي

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