عاجل.. الجيش الليبي يسقط 6 طائرات تركية مسيرة في طرابلس

أفادت مصادر فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الجمعة، بأن الجيش الوطني الليبي يسقط 6 طائرات تركية مسيرة في العاصمة طرابلس.

هذا وأعلن رئيس غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش اللواء المبروك الغزوي، إحباط أكبر هجوم جوي تشهده سماء طرابلس منذ شهر أبريل الماضي، استخدمت فيه 6 طائرات تركية مسيرة.





وأكد الغزوي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية على أن "تسيير الأتراك لهذا العدد من الطائرات المسيرة دفعة واحدة عمل انتحاري، وبحث عن انتصار لمعتوه أنقرة في أي مكان بعد خسائره البشرية الفادحة في ليبيا وسوريا، مضيفا "لكنهم خابوا وخاب مسعاه".





كما أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إسقاط 4 طائرات مسيرة تابعة لتركيا في وقت سابق من مساء اليوم، جنوب طرابلس أقلعت من مطار معيتيقة.



