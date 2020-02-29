استشاري بـ"الصحة العالمية": كافة إجراءات مصر لمكافحة "كورونا"جيدة

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إنه ليس بالضرورة أن يكون الحالتين الفرنسيتين قد أصيبا بفيروس كورونا في مصر.



وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الدول تبلغ منظمة الصحة العلمية بفيروس كورونا بشكل مستمر.



وأشار استشاري الوبائيات، إلى أن كافة الإجراءات بمطارات وموانئ مصر جيدة لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن شفاء الشخص من فيروس كورونا يحتاج إلى تحليلين على مدار يومين للتأكد من شفائه تمامًا، مؤكدًا أن التحليل الواحد لا يكفي.



وتابع: "من الصعب أن تخبئ دولة الإصابة بفيروس كورونا"، مؤكدًا أنه لا يوجد سببًا مقنعًا للدول حتى لا تعلن عن الإصابة بفيروس كورونا.

