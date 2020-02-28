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بعد تعرضه لوعكة صحية.. أحمد فلوكس يوجه رسالة لجمهوره

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:38 م
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احمد فلوكس
احمد فلوكس
هبة أحمد
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طمأن الفنان أحمد فلوكس، جمهوره على صحته، بعدما أعلن عن إصابته بوعكة صحية شديدة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب أحمد فلوكس منشورًا قال فيه :"بشكر كل اللي سأل عني واللي جالي للمستشفى واللي اتواصل مع أهلي الحمد لله على كل حال،
أنا ضغطي علي مرة واحدة لقيت نفسي مش قادر اتنفس وأخدوني المستشفى، والحمد لله طلع ده من ضغط الشغل و إرهاق شديد من اللي بنشوفه في الدنيا ديه،ربنا يخليكو ليا ويحميكم جميعًا".

وعلى صعيد آخر، يحوض الفنان أحمد فلوكس الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسله الإذاعي "طلقني شكرًا"، والمسلسل من تأليف محمد حنفي نصر،بطولة أحمد فلوكس،سماح أنور، هنا شحية، فاروق فلوكس، محمد ثروت.

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