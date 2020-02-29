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مؤسس "مهندسي مصر المستقبل": هدفنا رفع العائد المادي لأعضاء النقابة

السبت 29/فبراير/2020 - 04:00 ص
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سامي حرب مع المحررة
سامي حرب مع المحررة
أسماء قورة - آيات عامر
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قال المهندس سامي حرب مؤسس قائمة "مهندسي مصر المستقبل"، المشاركة بانتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالقاهرة، إن الهدف الرئيسي للعمل النقابي، هو عودة النقابة للعمل المهني لخدمة المهنة ولرفع العائد المادي.

وأكد "حرب" في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، عملهم على تفعيل لائحة لمزاولة المهنة، لرفع عائد المهندس، وزيادة موارد النقابة، وتقسيم المهندسين لأربع فئات، وهي: "مهندس، مهندس ممارس، مهندس أخصائي، ومهندس استشاري، وذلك عن طريق اختبارات يمرون بها للارتقاء بالعائد المادي.

وشهد النقابة الجمعة، انتخابات التجديد النصفي على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة للمهندسين، وهي: مدني، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات، ومقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة.

وقد شهدت الانتخابات مشاركة ما يقرب من 2200 مهندسًا، كما حرص أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

يذكر أن عملية الاقتراع بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحا، وامتدت حتى السابعة مساء، بأرض المعارض بالقاهرة، تحت إشراف قضائي كامل.
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الكلمات المفتاحية

نقابة انتخابات تجديد نصفي انتخابات المهندسين

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