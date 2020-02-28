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الرجاء يحسم موقعة الذهاب أمام مازيمبي بثنائية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:52 م
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الرجاء
الرجاء
عبدالقادر عرابي
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حقق فريق الرجاء البيضاوي المغربي فوزاً هاماً على ضيفه مازيمبي الكونغولي بثنائية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالمركب الرياضي محمد الخامس، لحساب ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الرجاء مبكراً برأسية بن مالانجو في الدقيقة السادسة، وعزز التقدم المدافع بدر بانون في الدقيقة 79.

ضغط الرجاء مبكراً في الشوط الأول بغية إحراز هدف مبكر يربك به حسابات الضيوف، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة السادسة برأسية بن مالانجو من ركنية لعبها سفيان رحيمي في الدقيقة السادسة.

واصل الرجاء ضغطه في الشوط الأول من أجل تعزيز الهدف، لكن هجمات الفريق المغربي واجهت دفاعاً قوياً من أبناء الكونغو الديمقراطية، لينتهي شوط المباراة الأول بتعادل سلبي.

في الشوط الثاني، هدأت الأمور نسبياً من قبل لاعبي الرجاء، مما سمح بالضيوف للسيطرة على مجريات الأمور، ولكن من دون تشكيل خطورة حقيقية.

أقحم جمال السلامي الثنائي حميد أحداد ومحسن متولي في الشوط الثاني، وهو ما سمح بعودة الرجاء لتهديد مرمى مازيمبي، والذي تألق حارسه سيلفان جبوهو في إبعاد فرص محققة.

في الدقيقة 79، مرر محسن متولي كرة عرضية لبدر بانون، قابلها في المرمى، ليعزز تقدم الرجاء بالهدف الثاني.

تراجع لاعبي الرجاء في باقي الدقائق من أجل الحفاظ على فارق الهدفين، ليطلق الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز صافرته بنهاية المباراة بتقدم الرجاء بهدفين نظيفين، فوز يعزز من فرص الرجاء للصعود قبل مباراة العودة بعد نحو أسبوع من الآن.

أرقام من المباراة
سجل الرجاء حيازة لكرة بنسبة 56% مقابل 44% لمازيمبي، وسدد لاعبو الرجاء 8 تسديدات منها 6 على المرمى، مقابل 6 تسديدات لمازيمبي جميعها خارج الإطار.

بلغت نسبة التمريرات الصحيحة للرجاء 85% مقابل 73% لمازيمبي، وحصل الرجاء على 7 ركنيات مقابل 3 لمازيمبي.

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الكلمات المفتاحية

مازيمبي دوري أبطال إفريقيا الرجاء

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