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"الجوازات" تكشف تفاصيل تعليق المملكة للعمرة بسبب كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:49 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بالسعودية، النقيب ناصر العتيبي، عن تفاصيل تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة والسياحة بسبب كورونا .

وذكر أن من بين ما اتخذته المديرية بهذا الشأن هو تعليق استقبال أى شخص قادم للعمرة من مختلف الجنسيات.

وأضاف أن سفارات الدول تقوم بتوعية مواطنيها بالإجراءات التى اتخذتها المملكة بهذا الشأن، مشيرًا إلى أنه تم تعليق استقبال الزائرين بغرض السياحة من الدولة التى يتفشى فيها مرض كورونا.

ونوه بالإجراءات التي سوف تُتخذ مع المواطنين المصابين بفيرس كورونا في الخارج، موضحا أنه بعد تعافيهم من المرض سيتم تطبيق الأحكام والأنظمة عليهم وفقا لما تقرره لجنة مختصة بمديرية الجوازات.

كانت وزارة الخارجية السعودية، علقت الأربعاء، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وكذلك أوقفت الوزارة الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.


وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها علقت استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مستثنية من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.


كما أكدت المملكة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مجددة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تعليق المملكة العمرة الرى الجوازات

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