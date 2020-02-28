مؤشرات البورصة تتهاوي في فبراير وسط تراجع قيم التداولات

كشف التقرير الشهري عن أداء البورصة خلال شهر فبراير تراجعات حادة لمؤشرتها، وسط خسائر بقيمة 41 مليار جنيه في رأسمال السوقي.

وهوي المؤشر الرئيسي" EGX30 " بنسبة 6.5% ليصل إلى مستويات 13008.94 نقطة، تراجع " مؤشر EGX70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.3% ليصل إلى مستويات 1209.27 نقطة، وتراجع مؤشر" EGX100" الأوسع نطاقا بنسبة 6.02% ليصل إلى مستويات 1311.08 نقطة.

و بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 2.39 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 159,4 مليون ورقة منفذة على 391 ألف عملية و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.47 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 395,3 مليون ورقة منفذة على 377 ألف عملية خلال الشهر الماضي، حيث قد استحوذت الأسهم على 64.43 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 36.56 % خلال نفس الشهر.