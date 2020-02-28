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مؤشرات البورصة تتهاوي في فبراير وسط تراجع قيم التداولات
الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:32 م
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الفجر الاقتصادي
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كشف التقرير الشهري عن أداء البورصة خلال شهر فبراير تراجعات حادة
لمؤشرتها، وسط خسائر بقيمة 41 مليار جنيه في رأسمال السوقي.
وهوي المؤشر الرئيسي" EGX30 " بنسبة 6.5% ليصل إلى مستويات 13008.94 نقطة،
تراجع " مؤشر EGX70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.3% ليصل إلى
مستويات 1209.27 نقطة، وتراجع مؤشر" EGX100" الأوسع نطاقا بنسبة 6.02% ليصل إلى مستويات 1311.08 نقطة.
و بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 2.39 مليار فى حين
بلغت كمية التداول نحو 159,4 مليون ورقة منفذة على 391 ألف عملية و ذلك مقارنة
بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.47 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 395,3 مليون ورقة
منفذة على 377 ألف عملية خلال الشهر الماضي، حيث قد استحوذت الأسهم على 64.43 % من
إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 36.56 %
خلال نفس الشهر.
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