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خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:35 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي، كواليس قرار محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بتجميد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق، على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة السوبر المصري والتي جمعت الأهلي بغريمه الزمالك.


وقال المصدر إن الخطيب وعبد الحفيظ اتفقا على تجميد كهربا بعد الأفعال التي ارتكبها عقب نهاية مباراة السوبر وانجرافه خلف استفزازات لاعبو الزمالك.


المصدر أضاف بأن كهربا لم يكن في كامل تركيزه في مباراة السوبر، ولا بد من توقيع عقوبة ماليه وتجميده في المباريات بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.


وأشار المصدر إلى أنه من الممكن أن يتم تخفيف العقوبة على اللاعب في حال تخفيف عقوبة الإيقاف الموقع عليه من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ويعود للمشاركة من جديد.

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