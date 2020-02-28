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"بنات كايروتا" يتألقن بأغاني "أم كلثوم" في أوبرا دمنهور (صور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:40 م
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بنات كايروتا
بنات كايروتا
إسلام أمين
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نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا غنائيا لفرقة "بنات كايروتا" بقيادة الموسيقار الدكتور محمد عوض، مساء اليوم الجمعة، على مسرح دار أوبرا دمنهور.

بدأ الفاصل الأول من الحفل بمجموعة من أشهر أغنيات سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" منها "الحب كله، أنت عمري، فكروني، حبيبي يسعد أوقاته، ألف ليلة وليلة، أنت الحب، دارت الأيام، والأطلال"

وبدأ الفاصل الثاني من الحفل بأغنية "ميدلي توتة توتة، مشربش الشاي، ميدلي جابلك ايه ياصبية، الشاكالاتة" غناء المجموعة، كما شدت الفنانة لجين عمرو بأغنية في يوم وليلة، والفنانة شهد عمرو بأغنية كان يامكان، والفنانة نسمة مختار صبري بأغنية عليك طال، منتاش خيالي ياوله، والفنانة هبة سمير بأغنية يقطع فلان علي علان، والفنانة ميرنا شلبى بأغنية عالي جري.
"بنات كايروتا" يتألقن بأغاني "أم كلثوم" في أوبرا دمنهور (صور)
"بنات كايروتا" يتألقن بأغاني "أم كلثوم" في أوبرا دمنهور (صور)
"بنات كايروتا" يتألقن بأغاني "أم كلثوم" في أوبرا دمنهور (صور)
"بنات كايروتا" يتألقن بأغاني "أم كلثوم" في أوبرا دمنهور (صور)
"بنات كايروتا" يتألقن بأغاني "أم كلثوم" في أوبرا دمنهور (صور)
"بنات كايروتا" يتألقن بأغاني "أم كلثوم" في أوبرا دمنهور (صور)
"بنات كايروتا" يتألقن بأغاني "أم كلثوم" في أوبرا دمنهور (صور)
"بنات كايروتا" يتألقن بأغاني "أم كلثوم" في أوبرا دمنهور (صور)
"بنات كايروتا" يتألقن بأغاني "أم كلثوم" في أوبرا دمنهور (صور)
"بنات كايروتا" يتألقن بأغاني "أم كلثوم" في أوبرا دمنهور (صور)
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