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لبنان.. إغلاق المدارس من 29 فبراير إلى 8 مارس بسبب "كورونا"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:31 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر
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أعلنت وزارة التربية اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، أنه "سيتم إغلاق المدارس في لبنان بدءًا من غدًا السبت إلى يوم 8 مارس المقبل، كإجراء احتياطي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وذكرت مستشفى بيروت الحكومي، في وقت سابق من مساء اليوم، بأنه تم تسجيل إصابة رابعة مؤكدة بفيروس "كورونا".

هذا وأصدرت المستشفى الحكومي في لبنان تقريراً، أوضح فيه أنه "تم تشخيص اليوم حالة جديدة لمواطنة سورية مصابة بفيروس كورونا، وقد أدخلت إلى وحدة العزل لتلقي العلاج اللازم"، لافتة إلى أنه "استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، خضعت جميعها للكشوفات الطبية وتم وضع 16 منها في الحجر الصحي".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت يوم أمس الخميس، عن تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبريًا بفيروس كورونا لشخص إيراني.

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الكلمات المفتاحية

لبنان كورونا فيروس كورونا المستشفى الحكومي الصحة اللبنانية

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