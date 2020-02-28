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أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020: الحصول على توقيع نجم بيراميدز.. توجيه ضربة قوية لـ "كهربا".. استبعاد 8 لاعبين قبل مواجهة صن داونز

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:36 م
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أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة
أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة
علاء خليف
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شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020:

 الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة ٣ مواسم، حيث ينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء مسئولو النادي الأحمر لتفاوضهم مع نظائرهم في بيراميدز.

ويسعى مسئولو النادي الأحمر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، في ظل رغبة النادي المنافسة على كافة البطولات.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي مساء السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي غدًا.

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي كلا من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطى شوبير

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي.

 استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 8 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة ضيفه صن دوانز الجنوب إفريقي غدًا السبت.

وقام المدرب السويسري باستبعاد كلا من حمدي فتحي وسعد الدين سمير ورمضان صبحي بسبب الإصابة، وشريف إكرامي وحسام عاشور ومحمود وحيد ومحمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها في السادسة من مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

يدرس مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، التقدم بعرض رسمي لإدارة النادي الأهلي، من أجل إستمرار لاعبه المُعار بين صفوفه بالموسم المقبل.

وفتح مسؤولو النادي السكندري ملف تجديد إعارة اللاعب صلاح محسن مهاجم الفريق الحالي، بعد طلب من حمادة صدقي المدير الفني، الذي يتمسك بإستمراره بعدما ظهر بمستوى مميز منذ انتقاله في الانتقالات الشتوية المنتهية.

وكان حمادة صدقي حصل على موافقة صلاح محسن، بالإستمرار بين صفوفه عامًا آخر، إلا أن الأخير طالب بالحصول على موافقة ناديه أولًا.

وانتقل صلاح محسن إلى صفوف فريق سموحة، بالانتقالات الشتوية المنتهية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بعدما خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، منذ توليه المسئولية الفنية.

على جانب آخر يستعد النادي الأهلي، لاستضافة صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

صدمة جديدة.. فايلر يكتب نهاية نجم الأهلي

كشف الإعلامى إسلام صادق، آخر تطورات أزمة صالح جمعة، لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر.

وقال خلال تقديمه لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، إن فايلر أعلن خلال مؤتمر صحفى، أن علاقة صالح جمعة انتهت تماما مع الأهلى، وأنه خارج الحسابات، بسبب تصريحات اللاعب خلال الفترة الماضية عن المدير الفنى السويسرى".

وأضاف: "صالح جمعة يشعر باليأس بسبب موقف فايلر معه وتصريحاته حول انتهاء علاقته بالنادى الأهلى"، لافتا إلى أن صالح جمعة أكد للمقربين منه أنه فعل كل شىء للعودة، ولكن فايلر رفض كل المحاولات".

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