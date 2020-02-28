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توقيع اتفاقية لتحويل محافظة العلا إلى متحف مفتوح للتراث
الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:21 م
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الفجر السعودي
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أعلن وزير الثقافة السعودي، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الجمعة، توقيع اتفاقية لتقديم خدمات استشارية معمارية وتصميم مبدئي لفندق أزوليك في العلا، مع أزوليك أوفيشيال، وهي مجموعة فنادق ومنتجعات العالمية، رائدة في مجال الضيافة.
وعبر حسابها الخاص، على "تويتر"، قالت الهيئة الملكية للعلا: احتفاءً بالفنون والثقافة، وقّع وزير الثقافة، محافظ الهيئة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، اتفاقية مع مجموعة منتجعات أزوليك لتطوير منتجع سياحي مبتكر، يربط الزائر بالطبيعة والفن والتراث.
وأكدت الهيئة أن هذه الاتفاقية، تأتي وفقًا لاستراتيجية العلا؛ لتكون متحفًا مفتوحًا للتراث الطبيعي والإنساني.
وفي سياق ذي صلة، يشهد مسرح مرايا في منطقة العُلا الأثرية ، تظاهرة فنية ضخمة، في ليلتيْن متتاليتيْن، بعنوان ليالي الموسيقى الفارسية، وذلك في احتفالية خاصة ضمن موسم شتاء طنطورة.
يأتي الحفل ترسيخًا لمكانة شتاء طنطورة كنارة إشعاع ثقافي على خارطة الفعاليات في المنطقة، وفي بادرة مد جسور التواصل بين الشرق والغرب.
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