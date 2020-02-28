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الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:20 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد لدى كلب في مدينة هونج كونج الصينية، وذلك دفع السلطات إلى إعلان وضع كل الحيوانات الأليفة التي أصيب أصحابها بالفيروس، في الحجر الصحي.

وقالت سلطات هونج كونج: إن "الكلب سيوضع في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا كخطوة احترازية"، لافتة إلى أنه "ليس هناك عوارض ذات صلة بالفيروس".

ولفت ناطق باسم الحكومة إلى أن "اختبارا لعينات من الأنف والفم أثبت أنها تحتوي على آثار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)"، مضيفاً أنه "من غير الواضح ما إذا كان الكلب مصابا بالفيروس، أم أن النتائج الإيجابية سجلت بمستويات منخفضة بسبب التلوث في شدق الكلب وخطمه".

وقد نقل الكلب من منزل مربيته البالغة من العمر 60 عاما، يوم أمس الأربعاء، بعد تشخيصها بالإصابة ووضعها في الحجر الصحي في أحد المستشفيات.

وأوضحت السلطات أن الحيوان سيراقب عن كثب ويخضع لفحوص إضافية، وسيبقى في الحجر إلى أن يشفى، حسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

ولا يوجد أي دليل على أن الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط يمكن أن تصاب بالفيروس أو تنقله إلى البشر، لكن السلطات قالت: إن "الحيوانات الأليفة المصابة بالفيروس يجب أن توضع في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا".

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الكلمات المفتاحية

وباء فيروس كورونا كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية

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