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محمد هنيدي في عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك (صور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:44 م
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هنيدي
هنيدي
ريهام كمال تصوير: عبد الحافظ حمدي
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قدم الفنان محمد هنيدي، واجب العزاء في الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، وذلك بالعزاء المقام في قاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة والرياضة، ومن أبرزهم لبلبة، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، لبلبة، محمد رمضانخالد سليم، تامر عبد المنعم، على تقديم واجب العزاء لأسرة مبارك.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، توفى صباح يوم الثلاثاء الماضي، في مستشفى الجلاء العسكري بعد صراع مع المرض، وشيٌع جثمانه في جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ومجلس النواب، ورجال القوات المسلحة، والشرطة المصرية، وبعض من رجال الأعمال.
محمد هنيدي في عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك (صور)
محمد هنيدي في عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك (صور)
محمد هنيدي في عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك (صور)
محمد هنيدي في عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك (صور)
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