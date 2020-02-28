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رسميًا.. الكاف يعلن موعد مواجهتي مصر وتوجو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:30 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن تلقي الجبلاية خطاب رسمي يفيد بموعد مباراتى منتخب مصر الأول أمام منتخب توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.


وستقام مباراة الجولة الثالثة بين منتخب مصر وتوجو يوم 26 مارس القادم، على ستاد القاهرة الدولى ، تحت قيادة طاقم تحكيم رواندي. 


ثم السفر لمواجهة منتخب توجو مرة أخري خارج الأرض يوم 29 مارس ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.


ويذكر أن الفراعنة تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر تعادلوا امام كل من كينيا وجزر القمر نوفمبر الماضي فى اول مباراتان فى التصفيات.

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