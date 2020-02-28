تعرف على سراديب معبد دندرة المفتوحة أمام الجمهور

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن السراديب الثلاثة التي تم افتتاحهم اليوم للزيارة وهي ضمن 12 سردابًا كانوا مغلقين بالمعبد ماعدا واحد منها فقط موجود خلف قدس الأقداس كان مفتوحا للزيارة.



وتابع الوزير: أما الـ11 سرداب الباقية مغلقة وتم الانتهاء من ترميم ثلاثة منهم وافتتاحهم للزيارة ليرتفع عدد السراديب المسموح بزيارتها إلى أربعة فى تلك المرحلة، إضافة إلى بانوراما (سطح) المعبد الذى تم الانتهاء من ترميمه وافتتاحه ايضا للزائرين اليوم بعد غلقه لسنوات طويلة.



يذكر أن الدكتور خالد العناني افتتح منذ قليل، ثلاثة سراديب وبانوراما (سطح) معبد دندرة بمحافظة قنا، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المعبد، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف الداوودي محافظ قنا، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار.