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محمد صبحي يوضح كيف تعرف على المؤلف الراحل لينين الرملي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:45 م
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محمد صبحي
محمد صبحي
لمياء علي
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قال الفنان محمد صبحي، إنه دائمًا مايختلف مع الحالة النقدية أو الصحفية أو الإعلامية التي تطلق لقب "الثنائي" عليه هو وصديقه الراحل الكاتب لينين الرملي.

وأضاف صبحي خلال لقاءه التلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع عبر فضائية CBC، أنه من الأجدر قول كلمة "أحادي" وليس ثنائي، ووصف علاقتهما قائلًا "احنا حلمنا مع بعض ونجحنا سويًا وكان يتابعني في المحاضرات لمدة سنتين وكان يضحك لأنني كنت شقي، وبعدما تخرجت وتم تعييني معيدًا، شاهد هامليت، واكتشفت أني بغير منه لعشقه للمسرح.

وتابع صبحي قائلًا: واقترح علي أن نقدم مسرح عالمي، ولكن بالشكل المصري الخاص بنا، ولذلك فلقد عرفت لينين كمفكر أولًا قبل أن يكون مؤلف.

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