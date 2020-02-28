علماء فلك يكتشفون كوكبًا ضخمًا قريبًا.. "ضعف" حجم كوكب الأرض



جدير بالذكر أنه مؤخرًا قد تم اكتشاف كوكب "K2-18b" بنصف قطر أكبر بـ 2.6 مرة من كوكب الأرض، وكتله أكثر من 8.6 في عام 2015، في مدار نجم القزم الأحمر في كوكبة ليو على مسافة حوالى 124 سنة ضوئية من الأرض.



وفى عام 2019، أظهرت نتائج تحليل البيانات من التلسكوبات الفضائية "كيبلر" و"سبيتزر" و"هابل" أن هناك كمية كبيرة من بخار الماء موجودة في الغلاف الجوي للكوكب.



اكتشف علماء الفلك بجامعة ولاية بنسلفانيا، برصد كويكب ضخم باستخدام تلسكوب كبلر الفضائي خلال مهمة كيه 2، يبعد عن كوكب الأرض بـ 90 سنة ضوئية ويبلغ حجمة ضعف حجم كوكب الأرض تقريبًا، وقاموا باطلاق عليه اسم "جي 9- 40 بي"، وهو يدخل ضمن أحد أقرب الكواكب خارج المجموعة الشمسية للأرض.وقال البروفيسور جودموندر ستيفانسون من جامعة بنسلفانيا خلال بيان صحفي، أن الكوكب الجديد غير صالح للحياة، وتبلغ درجة الحرارة على سطحه أكثر من 3100 درجة مئوية، ويعد من أقرب 20 كوكب للأرض خارج المجموعة الشمسية، وثاني كوكب يكتشفه تلسكوب كبلر خلال مهمة "كيه 2" حتى الآن.ويرى علماء الفلك، أن هذا الكوكب مرشح لدراسات أوسع باستخدام تلسكوب جيمس ويب الذي ستطلقه ناسا خلال شهر مارس 2021.