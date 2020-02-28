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ننشر الصور الأولي لحريق مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:22 م
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المصحة
المصحة
إيمان عبد العاطي
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حصلت بوابة الفجر على الصور الأولي لمصحة علاج الادمان، المندلع داخلها النيران، بمنطقة سقارة، بمركز البدرشين.

وكشفت المعاينة الأولية لقوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن حريق بـ" مرتبة"، السبب في إندلاع النيران داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة سقارة، نطاق مركز البدرشين، جنوب المحافظة.

كانت نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب داخل مصحة لعلاج الإدمان، بمنطقة سقارة، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل أحد المنازل، بمنطقة سقارة نطاق مركز البدرشين.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية برئاسة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين أن الحريق شب بمصحة لعلاج الإدمان، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ننشر الصور الأولي لحريق مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين
ننشر الصور الأولي لحريق مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين
ننشر الصور الأولي لحريق مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين
ننشر الصور الأولي لحريق مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين
ننشر الصور الأولي لحريق مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين
ننشر الصور الأولي لحريق مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين
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الكلمات المفتاحية

صور حريق البدرشين

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