اعراض كورونا ٢٠٢٠ | وكيفية حماية نفسك من هذا الفيروس القاتل!

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، اعراض كورونا ٢٠٢٠ وذلك مع تفشي هذا الفيروس المميت في جميع أنحاء العالم، وسنُعرفكم على طرق الوقابة منه ومدى خطورته.

اعراض كورونا ٢٠٢٠ | ظهر فيروس كورونا المميت في البداية بالصين، وانتشر منها إلى العديد من دول العالم من بينها كانت المملكة المتحدة، وأصاب حتى أمس 59,864 شخصًا، توفي منهم 1 , 368، وفي السطور التالية سنستعرض لكم بالتفاصيل اعراض كورونا ٢٠٢٠ .





تعرف على اعراض كورونا ٢٠٢٠

- سعال جاف (كحة).

- صداع.

- صعوبة وضيق التنفس.

- آلام العضلات.





تبدأ اعراض كورونا 2020 بالحمى، ثم الكحة الجافة، وبعد أسبوع يؤدي إلى ضيق التنفس، ويحتاج بعض المصابين للعلاج في المستشفى، ونادرًا ما تأتي الأعراض في صورة "عطس" أو "سيلان من الأنف".





ما مدى خطورة فيروس كورونا؟

أكدت منظمة الصحة العالمية، وفقًا لبيانات جمُعت من 17 ألف مصاب بالفيروس:





- % 82 يصابون بأعراض طفيفة.





- % 15 يصابون بأعراض قوية.





- % 3 يمرضون بشكل خطير.





وتتراوح احتمالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس (الذي أصبح اسمه كوفيد 19) ما بين واحد واثنين%، لكن هذه النسب غير مؤكدة.





ويخضع الآلاف من المصابون بفيروس كورونا للعلاج حتى الآن، وقد يموت بعضهم، لذا من المحتمل أن ترتفع نسبة الوفيات، لكن من غير المعروف حتى الآن عدد حالات الإصابة الطفيفة التي لم يُبلغ عنها، لذا يحتمل أيضًا أن تقل نسبة الوفيات.





طرق الوقاية من فيروس كورونا

توصي منظمة الصحة العالمية، بالتالي:





- غسل اليدين جيدا، فبإمكان الصابون قتل الفيروسات.





- تغطية الفم والأنف عند العطس أو الكحة، ويُفضل بالمنديل الورقية، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس.





- تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة.





- لا تقترب من الناس المصابين بالكحة أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا نقاطًا صغيرة (رذاذ) تحتوي على الفيروس في الهواء.



