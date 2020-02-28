Advertisements
Advertisements
Advertisements

اعراض كورونا ٢٠٢٠ | وكيفية حماية نفسك من هذا الفيروس القاتل!

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:20 م
Advertisements
اعراض كورونا ٢٠٢٠
اعراض كورونا ٢٠٢٠
Advertisements
نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، اعراض كورونا ٢٠٢٠ وذلك مع تفشي هذا الفيروس المميت في جميع أنحاء العالم، وسنُعرفكم على طرق الوقابة منه ومدى خطورته.

اعراض كورونا ٢٠٢٠ | ظهر فيروس كورونا المميت في البداية بالصين، وانتشر منها إلى العديد من دول العالم من بينها كانت المملكة المتحدة، وأصاب حتى أمس 59,864 شخصًا، توفي منهم 1,368، وفي السطور التالية سنستعرض لكم بالتفاصيل اعراض كورونا ٢٠٢٠.

تعرف على اعراض كورونا ٢٠٢٠ 
- سعال جاف (كحة).
- صداع.
صعوبة وضيق التنفس.
آلام العضلات.

تبدأ اعراض كورونا 2020 بالحمى، ثم الكحة الجافة، وبعد أسبوع يؤدي إلى ضيق التنفس، ويحتاج بعض المصابين للعلاج في المستشفى، ونادرًا ما تأتي الأعراض في صورة "عطس" أو "سيلان من الأنف".

ما مدى خطورة فيروس كورونا؟
أكدت منظمة الصحة العالمية، وفقًا لبيانات جمُعت من 17 ألف مصاب بالفيروس:

%82 يصابون بأعراض طفيفة.

- %15 يصابون بأعراض قوية.

- %3 يمرضون بشكل خطير.

وتتراوح احتمالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس (الذي أصبح اسمه كوفيد 19) ما بين واحد واثنين%، لكن هذه النسب غير مؤكدة.

ويخضع الآلاف من المصابون بفيروس كورونا للعلاج حتى الآن، وقد يموت بعضهم، لذا من المحتمل أن ترتفع نسبة الوفيات، لكن من غير المعروف حتى الآن عدد حالات الإصابة الطفيفة التي لم يُبلغ عنها، لذا يحتمل أيضًا أن تقل نسبة الوفيات.

طرق الوقاية من فيروس كورونا
توصي منظمة الصحة العالمية، بالتالي:

- غسل اليدين جيدا، فبإمكان الصابون قتل الفيروسات.

- تغطية الفم والأنف عند العطس أو الكحة، ويُفضل بالمنديل الورقية، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس.

- تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة.

- لا تقترب من الناس المصابين بالكحة أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا نقاطًا صغيرة (رذاذ) تحتوي على الفيروس في الهواء. 

- ويُفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا المميت فيروس كورونا الصين اعراض كورونا ٢٠٢٠ اعراض فيروس كورونا

أخبار تهمك

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ يوم

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 6 ساعات

هيدرسفيلد يفاجئ الأهلي بطلب عن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020: الحصول على توقيع نجم بيراميدز.. توجيه ضربة قوية لـ "كهربا".. استبعاد 8 لاعبين قبل مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعة

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ أقل من ساعة

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 28 فبراير: رعب في الريال قبل الكلاسيكو.. صفقة مفاجأة.. بيريز يتحرك لضم نجم مانشستر سيتي.. هجوم ضاري على زيدان

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعة

كورة لايف WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر kora live مباراة الزمالك الان Yalla Yazamalek بدون تقطيع هدف شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"البيئة" تنظم برنامجًا للوقاية من "فيروس كورونا" في وادي الدواسر

بعد وفاة جنى بفيروس الإنفلونزا الموسمية.. اعرف أعراض وأسباب المرض والوقاية منه

ما هو فيروس كورونا الذي انتشر في الصين وأعراضه وطرق الوقاية منه؟ .. وتعليق منظمة الصحة العالمية على هذا المرض

طرق الوقاية من فيروس كورونا بعد تفشيه في الصين وإغلاق بعض مدنها

تعرف على أبرز إجراءات التصدي لـ"كورونا" في الإسكندرية

وكيل صحة الفيوم: حزمة من التدابير لمواجهة "فيروس كورونا" في حالة الأشتباه بالأصابة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:51 م

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

10:27 م

هيدرسفيلد يفاجئ الأهلي بطلب عن رمضان صبحي

10:35 م

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الترجي

08:26 م

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

05:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status