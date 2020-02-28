بعد انتشار كورونا.. أديب يطالب بإرسال مساعدات طبية إلى غزة



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك 20 مركزا طبيا عالميا يبحثون عن عقار فيروس كورونا، منوها بأن الكورونا ليست "مصيبة"، و80% من المصابين يتم شفائهم.



وأضاف عمرو أديب، أنه لا توجد حالات كورونا في مصر، وهو ما تؤكده الإدارة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، معتبرا أن إعلان وزير الصحة الفرنسي عن رصد حالتين مصابتين بالكورنا قادمين من مصر أمر غريب، متابعا: "مش بيقولوا أي معلومات"، مشددا على ضرورة أن ترد فرنسا وأن تدلي بمعلومات عن الحالتين.





وتابع: لا يعلم أحد سبب الرفض الفرنسي عن الإفصاح أي معلومات عن الحالتين، مؤكدا أن ظهور حالات ليس كارثة، منوها بأن الاقتصاد العالمي خسر بسبب الكورونا خسائر ضخمة، معقبا: "الاقتصاد بيترزع في الحيط"، مثمنا قرار الإدارة المصرية بعودة خطوط "القاهرة بكين"، مؤكدا أنه قرار حكيم.



وطالب الإدارة المصرية أن ترسل مساعدات طبية إلى غزة لمواجهة فيروس كورونا، معقبا: "إحنا حدودنا واحدة".

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تركيز العالم كله ينصب على انتشار فيروس كورونا، معقبا: "لا صوت يعلو فوق صوت الكورونا"، مشيرا إلى أن كل الدول تبحث عن مصالحها، مشيدا بقرار تعليق رحلات العمرة بصورة مؤقتة.