كارم وبندق يقودان التليفونات للتعادل مع الجونة





تعادل الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف أمام مضيفه الجونة بنتيجة 2/2 بملعبه بالغردقة وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقان فى إطار استعدادات التليفونات لاستئناف مبارياته بالدور الثانى بالمجموعة الأولى بالقسم الثانى فيما يواصل الجونة استعدادته لمباريات الدورى الممتاز .



واحرز أهداف تليفونات بنى سويف الثنائى محمد كارم وأحمد مصطفى ' بندق ' فيما أحرز أهداف الجونة الثنائي والتر واسلام محارب .



خاض تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته المباراة بدوافع عديدة أهمها تقديم عرض قوى أمام الجونة بجانب الاطمئنان على مستوى اللاعبين وخاصة البدلاء والعائدين من الإصابة والتجهيز الاخير لمواجهة شبان قنا بالجولة السابعة عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



وكان التليفونات قد تلقى هزيمة بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية أمام طهطا الرياضى بملعب طهطا .



تليفونات بنى سويف بدأ فترة الإعداد بقيادة فنية للدكتور عماد سمير ثم تولى احمد شعبان مسوؤلية تدريب الفريق حتى نهاية الدور الاول وعقب ذلك تولى أبو العينين شحاته تدريب الفريق السويفى .



ويحتل تليفونات بنى سويف المركز السادس برصيد 22 نقطة .



ترتيب القسم الثانى



1 - بنى سويف 34 نقطة

2 - البنك الأهلى 32 نقطة

3 - الالمونيوم 32 نقطة

4 - شبان قنا 30 نقطة

5 - سوهاج 22 نقطة

6 - تليفونات بنى سويف 22 نقطة

7 - بترول اسيوط 21 نقطة

8 - المنيا 19 نقطة

9 - الاعلاميين 18 نقطة

10 - الفيوم 15 نقطة

11 - طهطا 10 نقطة

12 - ديروط 8 نقطة