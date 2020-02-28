بعد تعاقده مع حمو بيكا لإحياء حفل.. التحفظ على صاحب معرض سيارات بالزقازيق

تخفظت نيابة قسم ثان الزقازيق على صاحب معرض سيارات لدعوته مطرب المهرجانات الممنوع من الغناء في مصر لاحياء احتفالية بافتتاح المعرض بالإضافة إلى أن المعرض بدون ترخيص.



وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغًا من خالد بيومي نقيب الموسيقين بالشرقية لمنع مطرب المهرجانات من احياء احتفالية افتتاح معرض سيارات كان مقرر إقامتها غدا السبت بمدينة الزقازيق. وذلك التزاما بقرار نقابة المهن الموسيقية من منع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء.



وتم ضبط صاحب المعرض وتحرر المحرض اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق..