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"كورونا" يقود الأسهم الأوروبية لتحقيق خسائر تريليونية هذا الأسبوع

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:40 م
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الاسهم الاوروبية
الاسهم الاوروبية
رويترز
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اختمت الأسهم الأوروبية التعاملات هذ الأسبوع  وسط انخفاض في قيمة أسهمها  بنحو  1.5 تريليون دولار، وهو أسوأ أداء أسبوعي لها منذ الأزمة المالية في 2008 حيث أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين إلى عمليات بيع مطردة تخوفا من ركود اقتصادي.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.5 % اليوم؛  لتصل خسائره إلى 13.2 % منذ الذروة القياسية التي سجلها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وتراجع جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية تراجعا كبيرا،مع تصدر الكيماويات والتأمين والاتصالات خسائر يوم الجمعة، بانخفاضها أكثر من 4%  لكل منها.

وكان سهم باسف الألمانية من أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر الكيماويات بعد أن حذرت من استمرار تراجع أرباحها هذا العام.

وجاء أداء أسهم السفر والترفيه أسوأ بكثير من نظيراتها على مدار الأسبوع، حيث انخفضت نحو 18 بالمئة.

وكانت شركات الطيران هي الأشد تضررا، مع تفاقم الوضع بعد أن قالت آي.إيه.جي مالكة الخطوط الجوية البريطانية إن أرباحها ستتأثر سلبا هذا العام في ضوء تهاوي أعداد المسافرين، ونزل السهم 8.4 % في حين انخفضت أسهم منافساتها إيزي جت وإير فرانس ولوفتهانزا بين 0.9 % و6.4 %.

وانخفضت الأسهم المدرجة في ميلانو 3.6 % .

وتراجعت الأسهم الألمانية 3.9 % مع ارتفاع عدد الحالات في ألمانيا إلى 60 شخص،  وكان سهم ميونخ ري للتأمين من بين الأسوأ أداء يوم الجمعة بعد تراجع أرباح الربع الرابع للشركة.

 

 

 

 

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فيروس كورونا انتشار فيروس كورونا الاسهم الاوروبية

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