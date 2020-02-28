ساديو ماني: أريد تحقيق لقب البريميرليج وأتمنى بناء تمثالًا لكلوب خارج أنفيلد

أجرى السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي مقابلة مع شبكة بي بي سي البريطانية تحدث خلالها عن بداياته في كرة القدم وموسم الريدز والأهداف التي يسعى الفريق لتحقيقها.



وقال ماني :"أريد تحقيق لقب البريميرليج بأي ثمن، لا أهتم بالميداليات التي سنحصدها أريد الفوز باللقب".



وأضاف :"البريميرليج افضل دوري بالعالم وبكل مباراة عليك ان تعطي 100%، هذا مانحاول فعله دوماً وما اعتقد انه يعمل بشكل جيد لكن علينا مواصلة ذلك. هدفنا من البداية كان الفوز بالدوري وهو إنجاز عظيم للنادي والجماهير".



وواصل :"أتمنى أن يبنوا لكلوب له تمثالًا خارج أنفيلد لأنه مدرب عظيم وهو يقوم بعمل جيد للنادي واللاعبين".



وزاد :"يورجن كلوب شخص بارع في ما يقوم به ويمنح لاعبيه مسؤولية أكبر على الملعب وهو شيء مهم جداً، بالوقت ذاته انه ودود جداً مع لاعبين وهذه واحدة من أقوى نقاط قوته".



وعن بدايته مع الكرة قال :"لو نظرت إلى من أين أتيت من قرية صغيرة في عاصمة السنغال "داكار" فكانت بدايتي صعبة جداً لكن ذلك جزء من الحياة ولديك حلماً وتريد المواصلة كل يوم".



وتابع :"عليك أن تتحلى بالإيمان بنفسك ولا تستسلم ابداً وهذا الشئ الأساسي وأن تضع ما تريده في ذهنك".



وأشار :"عائلتي رفضت أن ألعب الكرة وتوجب عليّ الذهاب للمدرسة، لقد أثبت خطئهم".



وعن أعماله الخيرية في بلدته قال :"لا أحب التحدث عن ذلك، أنا لست السبب فيهم، هؤلاء الناس كانوا بحاجة لمثل هذه الأمور وكنت موجوداً لمساعدتهم، لا استحق الثناء في ذلك".



وحول جماهير ليفربول في السنغال أكد قائلًا :"لم يكن الأمر كذلك قبل سنتين، لقد كانوا يشجعون مدريد أو برشلونة لكن الآن الجميع يشجع ليفربول، عندما يلعب ليفربول أشبه عندما يلعب المنتخب الوطني".