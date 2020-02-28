هيئة علماء المسلمين بالفلبين تؤيد تعليق المملكة للعمرة مؤقتا

أكدت هيئة علماء المسلمين بالفلبين، اليوم الجمعة، تأييدها ودعمها للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع وصول فايروس كورونا الجديد، ومنها التعليق المؤقت لإصدار تأشيرات العمرة والزيارة والسياحة.





وأوضحت الهيئة في بيان لها تضامنها مع تلك الإجراءات، وقالت إنها تأتي حرصاً من حكومة المملكة على أمن واستقرار المشاعر الدينية، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على الأرواح من مرض كورونا المنتشر في العالم.





كما أكد البيان أن القرار يتوافق مع السياسة الشرعية والمنهج النبوي الكريم، في اتخاذ التدابير الوقائية من الأمراض المعدية، وفعل الأسباب المشروعة، مشددة على تأييدها الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروسات والأمراض الفتاكة.





كانت وزارة الخارجية السعودية، علقت الأربعاء، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وكذلك أوقفت الوزارة الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.





وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها علقت استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مستثنية من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.





كما أكدت المملكة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مجددة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.