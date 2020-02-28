Advertisements
Advertisements
Advertisements

هيئة علماء المسلمين بالفلبين تؤيد تعليق المملكة للعمرة مؤقتا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أكدت هيئة علماء المسلمين بالفلبين، اليوم الجمعة، تأييدها ودعمها للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع وصول فايروس كورونا الجديد، ومنها التعليق المؤقت لإصدار تأشيرات العمرة والزيارة والسياحة.


وأوضحت الهيئة في بيان لها تضامنها مع تلك الإجراءات، وقالت إنها تأتي حرصاً من حكومة المملكة على أمن واستقرار المشاعر الدينية، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على الأرواح من مرض كورونا المنتشر في العالم.


كما أكد البيان أن القرار يتوافق مع السياسة الشرعية والمنهج النبوي الكريم، في اتخاذ التدابير الوقائية من الأمراض المعدية، وفعل الأسباب المشروعة، مشددة على تأييدها الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروسات والأمراض الفتاكة.


كانت وزارة الخارجية السعودية، علقت الأربعاء، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وكذلك أوقفت الوزارة الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.


وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها علقت استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مستثنية من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.


كما أكدت المملكة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مجددة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة علماء المسلمين فيروس كورونا تعليق المملكة الفلبين العمرة الرى

أخبار تهمك

عاجل.. لاعبو الترجي يعتدون على حكم لقاء الزمالك في مشهد مؤسف (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الترجي

منذ ساعة و نصف

ميدو يحذر الزمالك من موقعة الإياب

منذ ساعة و 24 دقيقة

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجيب ساويرس يتحدى هاني شاكر: 'هجيب شاكوش في عيد ميلادي'

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر kora live مباراة الزمالك الان Yalla Yazamalek بدون تقطيع هدف شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ يوم

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 5 ساعات

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 18 ساعة

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على الترجي

منذ ساعة

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أمانة القصيم تعلن إغلاق أسواق الطيور في بريدة "احترازيا"

رئاسة المسجد النبوي تتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروسات

"الصحة السعودية" تؤكد عدم تسجيل حالة إصابة بكورونا (Covid-19) حتى الآن

"الجوازات" توضح شروط دخول أصحاب التأشيرة المتعددة إلى المملكة

حكومة الأردن: قرار تعليق العمرة مؤقتًا جاء لضمان سلامة الجميع

وزير الأوقاف اليمني يشيد بقرار قرار السعودية بتعليق العمرة مؤقتا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:51 م

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الترجي

08:26 م

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

05:18 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

05:48 م

عاجل.. لاعبو الترجي يعتدون على حكم لقاء الزمالك في مشهد مؤسف (فيديو)

08:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status