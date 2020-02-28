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ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات الجمعة 28-2-2020

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:33 م
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الدوري السعودي للمحترفين
الدوري السعودي للمحترفين
أمل الحلفاوي
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شهد اليوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير، 3 لقاءات ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

في البداية انتصر ضمك بثلاثية نظيفة أمام الحزم، فيما حقق الفيصلي الفوز بثنائية نظيفة أمام العدالة، وفي النهاية فاز الفيحاء بثلاثية مقابل هدف.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- الهلال برصيد 47 نقطة
2- النصر برصيد 42 نقطة
3- الأهلي برصيد34 نقطة
4- الوحدة برصيد 33 نقطة
5- الفيصلي برصيد 31 نقطة
6- الرائد برصيد 31 نقطة
7- التعاون برصيد 29 نقطة
8- الشباب برصيد 28 نقطة
9- الفيحاء برصيد 27 نقطة
10- أبها برصيد 24 نقطة
11- الاتفاق برصيد 23 نقطة
12- الحزم برصيد 22 نقطة
13- الاتحاد برصيد 19 نقطة
14- ضمك برصيد 17 نقطة
15- الفتح برصيد 15 نقطة
16- العدالة برصيد 14 نقطة
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الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري السعودي الهلال النصر الدوري السعودي

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