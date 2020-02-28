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بسبب "كورونا".. الصحة الإسرائيلية تضع الآلاف في حجر صحي إجباري

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:14 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن "4500 مواطن مجبرون على التواجد تحت الحجر الصحي المنزلي، بسبب تداعيات فيروس كورونا الجديد".

وكانت وزارة الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ثاني إصابة بالفيروس، وهي لشخص قالت إنه "كان على اتصال وثيق مع رجل تأكدت إصابته بعد زيارته لإيطاليا".

وذكرت في بيان "تم تشخيص إصابة مريض آخر بفيروس كورونا كان على اتصال شخصي وثيق مع المريض، الذي عاد من إيطاليا وتأكدت إصابته وتم عزله".

وقبل أسبوع، أودع مسافران إسرائيليان في الحجر الصحي بمستشفى إسرائيلي بعد التأكد من إصابتهما بالفيروس أثناء سفرهما على متن السفينة السياحية دياموند برينسيس، التي انتشر بها الفيروس.

هذا ورفعت منظمة الصحة العالمية، اليوم، مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا في العالم إلى "مرتفع جدا".

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبيريسوس: إننا "رفعنا الآن تقييمنا لخطورة الانتشار وخطورة تداعيات كوفيد-19 إلى درجة مرتفع جدا على مستوى العالم"، معتبراً أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بالتأكيد على القلق".

وأصيب أكثر من 80 ألف شخص في حوالي 50 دولة بالفيروس حتى الآن، مع تأكيد وفاة نحو 2800 شخص.

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كورونا فيروس كورونا حجر صحي الصحة الإسرائيلية إسرائيل

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