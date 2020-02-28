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الأحد.. مؤتمر صحفي للجنة متابعة "كورونا" بالسعودية لمتابعة الوضع الصحي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:09 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا، عقد مؤتمر صحفي، بعد غد الأحد، لمتحدثي عدد من الجهات المعنية لإلقاء الضوء على المستجدات والإجابة عن أسئلة الصحفيين.

جاء ذلك عقب عقد اللجنة "اجتماعها التاسع"، صباح الجمعة، برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من وزارات (الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم).

كما تضم- أيضًا- هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها .(Saudi CDC)

وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على الوضع العالمي واتخذت مجموعة من الإجراءات للحد والوقاية من فيروس كورونا، كما جرى مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة.

مهام اللجنة

وتتولى اللجنة متابعة كل مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته.

ويتمثل ذلك من خلال فحص المسافرين القادمين من الدول المسجل بها إصابات عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني، وكذلك تطبيق المديرية العامة للجوازات لآلية الإفصاح وتجهيز وزارة الصحة لمراكز المراقبة الصحية وتأمين أجهزة الفحص والكاميرات الحرارية.

وتقوم اللجنة بالتأكد من جاهزية كل المرافق الصحية للتعامل مع الفيروس ومتابعة الجهود التوعوية لكل القطاعات ذات العلاقة وزارة التعليم وما تنفذه من أنشطة وحملات توعوية عن الفيروس في المدارس والجامعات.

كما تقوم وزارة الحج والعمرة بمراجعة طلبات تأشيرات الزيارة بغرض العمرة، وتنفيذ التعليمات التي تصدر بشأنها، إضافة إلى تأكيد الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة بمتابعة المعتمرين الموجودين حاليا في المملكة وتقديم كافة التسهيلات لهم.

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الكلمات المفتاحية

مؤتمر لجنة متابعة كورونا فيروس كورونا توعوية السعودية الرى

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