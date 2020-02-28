يسرا تُشارك في عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك (صور)

شاركت الفنانة الكبيرة يسرا، في عزاء الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، ونعت أسرته في مصابهم الأليم، وذلك بالعزاء المقام في قاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.



وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة والرياضة ومنتخب مصر، ومن أبرزهم لبلبة، ليلى علوي، محمد رمضان، يحيى الفخراني، وزوجته لميس جابر، على تقديم واجب العزاء لأسرة مبارك.



ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأسبق مبارك، توفى صباح يوم الثلاثاء، في مستشفى الجلاء العسكري بعد صراع مع المرض، وشيٌع جثمانه في جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيس، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ومجلس النواب، ورجال القوات المسلحة، والشرطة المصرية.