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وفاء سالم تكشف عن تفاصيل مشاركتها في "الأخ الكبير"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:40 م
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وفاء سالم
وفاء سالم
لمياء علي
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تستضيف الإعلامية نور يوسف، الفنانة وفاء سالم، مساء غدٍ السبت، ببرنامج ميجا ستار على شاشة قناة المحور.

وتكشف "سالم" خلال الحلقة عن كواليس مشاركتها بمسلسلى ختم النمر والأخ الكبير، واللذين يتم عرضهم حاليًا فى الموسم الشتوي وتصدروا لترند محركات البحث والاكثر مشاهدة على موقع يوتيوب.

كما تكشف كواليس مشهد وفاة شخصيتها بالحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل ختم النمر، والتى لاتزال متصدرة لترند مواقع البحث والسوشيال ميديا.

ويتخلل اللقاء الحديث عن أبرز أعمالها الفنية، لاسيما تعاونها مع الفنان العظيم أحمد ذكى فى فيلم ختم النمر والذى كان بوابة دخولها لعالم التمثيل، بالإضافة لمشاركتها مع الزعيم عادل امام مرتين.


جدير بالذكر، أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور من تقديم الإعلامية نور يوسف، رئيس تحرير أميرة عزالدين والمنتج محمد فاروق.
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