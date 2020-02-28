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خالد سليم يؤدي واجب العزاء في الرئيس الأسبق حسني مبارك

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:39 م
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خالد سليم
خالد سليم
لمياء علي
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بدأت منذ قليل مراسم عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مسجد المشير طنطاوي، وسط حضور كوكبة من كبار الشخصيات الفنية والسياسية.

وقدم الفنان خالد سليم واجب العزاء في الراحل مبارك، كما حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة والرياضة ومنتخب مصر على التواجد ومن أبرزهم إلهام شاهين، يحيى الفخراني، وزوجته لميس جابر وعمرو سعد وعمرو دياب ودينا الشربيني وحكيم على تقديم واجب العزاء لأسرة مبارك.

جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وحرص عدد كبير من النجوم على نعي الراحل مبارك بكلمات مؤثرة، وأثار خبر وفاته ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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