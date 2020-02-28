محمد الصاوي يروي لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "إسود فاتح"



وقال الصاوي في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " بأنه يجسد شخصية إنسانية، رجل له بنتين منهم ابنة تصاب بمرض السرطان، وتدور الأحداث بين التنقل من مستشفى لـ أخرى لتوفير العلاج، وفي نفس الوقت منصل عن زوجته، وبعد فترة من العلاج تشفى ابنته، ويلم شمل الأسرة مرة أخرى.



وتدور أحداث مسلسل "أسود فاتح" في إيطار اجتماعي يحيطه الإثارة والتشويق، ويتم تصويرة بالكامل في لبنان، ومن إخراج كريم العدل، ومن تأليف أمين جمال.



مسلسل ‎"أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي شريف سلامة، أحمد فهمى، صبري فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسي صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامي، محمد الصاوي، عمر السعيد، حسام الجندي، ميرا العدل، رامي الطمباري، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينه لاشين.









يشارك الفنان محمد الصاوي، في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "أسود فاتح"، بجوار كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، شريف باهر.