تامر عبدالمنعم يقدم واجب العزاء في الرئيس الراحل 'حسني مبارك'

قدم الفنان تامر عبد المنعم، واجب العزاء في الرئيس الأسبق الراحل "حسني مبارك"، المقام بمسجد "المشير طنطاوي".





وشارك فى مراسم العزاء الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية زكريا عزمي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ومحمود الخطيب، والنائبة لميس جابر، والفنان يحي الفخراني، والعديد من الفنانين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.





وفي سياق أخر توفي "مبارك" صباح الثلاثاء الماضي، بمستشفى الجلاء العسكري عن عمر يناهز ال92 عاما.



وأقيمت له جنازة عسكرية رسمية ظهر الأربعاء الماضي، بمسجد المشير، تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قدم واجب العزاء لزوجة مبارك ونجليه وحفيده.