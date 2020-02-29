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5 مشاهد من عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

السبت 29/فبراير/2020 - 04:01 ص
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الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
سمر حسن
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أقيم الجمعة، عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مسجد المشير، حيث تلقى علاء وجمال نجلي الرئيس الراحل، العزاء في والدهما، بمشاركة عدد من رجال السياسة ونجوم الفن وممثلين من السفارات العربية الذين حضروا لتقديم واجب العزاء في الفقيد.

وترصد لكم بوابة الفجر في السطور التالية أبرز 5 مشاهد في جنازة الرئيس الراحل.

1- انتصار السيسي
شاركت، السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتلقى علاء وجمال مبارك وزوجته سوزان، العزاء في الرئيس الأسبق بحضور عدد من رجال الدولة، كما أناب الرئيس السيسي كبير الياوران، اللواء أركان حرب صبري يوسف، نائبًا عنه.

2- القرآن الكريم 
كشف محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم العامة، أسماء 5 قراء يقومون بتلاوة القرآن الكريم في عزاء الرئيس الراحل، وهم: القارئ الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوي، وأحمد تميم المراغي، وهاني الحسيني، وعبدالناصر حرك.

3- وصية مبارك
نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، مقطع فيديو يتضمن أحدث كلمات الرئيس الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، والتي وصفها الكثيرون بأنها وصيته، وقال فيها: "لعل حديثي لحضراتكم اليوم، هو آخر ما أتحدث به لبني وطني، قبل أن ينتهي العمر، ويحين الآجل، وأوارى في تراب مصر الطاهر، إنني وقد اقترب العمر من نهايته، أحمد الله مرتاح الضمير، أن قضيته مدافع عن مصر ومصالحها وأبنائها، حربًا وسلامًا".

وأضاف الرئيس الراحل في وصيته: "وأنني بخبرة السنين، أقول لكل مصريا ومصرية، حافظوا على وحدة الوطن، وألتفوا حول قيادته، انتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار، وما يحاك له من مخططات ومؤامرات"، مضيفا: "إن مصر أمانة في أعناقكم، فأحفظوها وأرعو عهدها واحملوا رايتها وأمضوا بها إلى الأمام، حمي الله مصر وراعاها وأعلى رايتها وحما شعبها الأبي الأصيل".

4- رجال الحكومة 
شارك في العزاء، عدد من المسؤولين السابقين، وعلى رأسهم: حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود الخطيب، والإعلامي أحمد موسى، والنائبة لميس جابر، والفنان يحيي الفخراني، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وصفوت النحاس، القيادي السابق بحزب الحركة الوطنية، وأحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، وعدد من نواب البرلمان، منهم محمد السويدى وسولاف درويش، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، موسي مصطفى موسى.

5- نجوم الفن والرياضة
شارك في العزاء، أيضًا، عدد من القامات الرياضية، على رأسهم: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وطاهر أبوزيد، وزير الرياضة الأسبق، واللاعب أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، واللاعب محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق، والمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

كما شارك أيضا في العزاء، عدد من نجوم الفن والإعلام، ومنهم: دلال عبد العزيز، ميرفت أمين، مفيد فوزي، الفنان عمرو سعد، الفنان محمد رمضان، الفنان محمد هنيدي، والفنانة يسرا، الفنان تامر عبدالمنعم.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عامًا، وتقدمت رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة بالعزاء لأسرة الفقيد، لما قدمه من خدمات للوطن، وكونه أحد أبطال حرب أكتوبر، وشيع جثمان الرئيس الأسبق، من مسجد المشير طنطاوي، الأربعاء الماضي في جنازة عسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من رجال الدولة.
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