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الكويت: الخطوط الجوية سترسل طائرة إلى تايلاند لإجلاء مواطنيها

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:03 م
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طائرة كويتية
طائرة كويتية
وكالات
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أفادت وزارة الإعلام الكويتية، مساء اليوم الجمعة، بأن "شركة الخطوط الجوية تسترسل رحلة إلى العاصمة التايلاندية (بانكوك)؛ لإجلاء المواطنين الكويتيين من هناك".

وقالت الوزراة الكويتية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "الرحلة ستغادر بانكوك ضباح غدًا السبت، وحثت مواطنيها في تايلاند على الاتصال بالسفارة".

هذا وكانت الكويت، قد علقت يوم الاثنين الماضي، الرحلات الجوية من وإلى كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا بسبب مخاوف من تفشي فيروس "كورونا".

وأعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة، وقف جمیع الرحلات المغادرة والقادمة من جمهوریة كوریا الجنوبیة ومملكة تایلاند وإیطالیا في الوقت الراھن بناء على تعلیمات وزارة الصحة الكویتیة، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفیروس كورونا "كوفید-19" هناك، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكویتية (كونا).

وقالت الإدارة: إنه سیتم منع القادمین من أي جنسیة ممن لدیهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكویت ممن كانوا موجودین في كوریا الجنوبیة وتایلاند وإیطالیا في حین سیخضع أي كویتي قادم من هذه الدول للحجر الصحي، مضيفة أنه سیتم إیقاف إصدار سمة دخول للقادمین إلى البلاد من ھذه الدول نظرًا إلى الوضع الحالي.

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الكلمات المفتاحية

تايلاند الكويت الصحة الكویتیة الخطوط الجوية

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