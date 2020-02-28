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آخر تطورات ثنائي الهلال المصاب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:13 م
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فريف الهلال
فريف الهلال
أميرة فطيم
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أعلن الفريق الأول للكرة عن آخر مستجدات إصابة ثنائي الفريق هاتان البهبري، وعبد الله عطيف؛ والتي تعرضا لها في الفترة الأخيرة.

وقرر الكشف الطبي الذي خضع له عبد الله عطيف حاجته إلى الخضوع لجراحة بالمنظار على موضع إصابته في الرطبة، والتي لحقت به أثناء مشاركته في مواجهة فريقه أمان شباب الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يسافر عبدالله عطيف إلى إسبانيا غداً السبت، للخضوع إلى الجراحة على يد الطبيب رامون كوجات.

وعلى الجانب الأخر أنهى هتان باهبري برنامجه العلاجي والتأهيلي، وأصبح جاهزا للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان رازفان لوشيكو المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال قد منح اللاعبين راحة لمدة 84 ساعة، بعدما تأجلت مواجهة فريق باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا بسبب فيروس كرورنا.

ومن المنتظر أن يواجه الهلال فريق الاتفاق، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني.
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