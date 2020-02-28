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ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في فرنسا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:59 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر
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أعلنت السلطات الفرنسية، مساء الجمعة، "ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 57 إصابة، وتعليق الدراسة في منطقة واز"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت فرنسا، قد أكدت مساء أمس الخميس، على وجود 38 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

هذا وأصبحت فرنسا في حالة تأهب قصوى، بعد أن أصبحت إيطاليا المجاورة جبهة جديدة في المعركة العالمية؛ لاحتواء انتشار فيروس كورونا، والذي قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية: إنه "من المحتمل أن يتحول إلى وباء"، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فرنسا الصحة الفرنسية

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