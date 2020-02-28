ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، مساء الجمعة، "ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 57 إصابة، وتعليق الدراسة في منطقة واز"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت فرنسا، قد أكدت مساء أمس الخميس، على وجود 38 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.



