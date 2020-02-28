انخفاض أسعار السيارات المستعملة ... والركود يضرب السوق

كشف خبراء في أسواق السيارات أن اسعار السيارات المستعملة، تعرضت لتراجعات قوية عقب الهبوط القوي في سعر الدولار، وأسعار السيارات من التوكيلات المختلفة.

وتراوحت التراجعات في أسوق السيارات المستعملة بمدينة نصر، وعبر مواقع الشراء الإلكتروني بين 5 الأف إلى 20 ألف جنيه بحسب نوع كل سيارة وسنة الصنع، والشكل العام للسيارة.

أسعار السيارات المستعملة :

تراوح سعر"نيسان صني" الشكل القديم تراوح من 100 الف لموديل 2005 إلى 160 الف لموديل 2015، وبداء سعر "نيسان صني" الشكل الجديد من 95 وحتى 135 الف جنيه بحسب الحالة وسنة الصنع و سجل سعر "نيسان ماكسيما" نحو 100 ألف في المتوسط، في حين تراوح سعر "كيا بيكانتو" من 100 الف حتى 125 بحسب الحالة وسنة الصنع





وعرض سعر سيارة"كيا سيراتو" من 100 الف وحتى 180 بنوعيها المانيوال أو الاوتوماتيك بحسب الموديل وسنة الصنع، وانخفضت أسعار سيارة "كيا سبورتاج" المستعملة لما يقرب 275 الف جنيه، وبدء سعر شيفورله "افيو" من 95 الف، وسجلت أسعار سيارة" شيفوراله لانوس" نحو 90 الف جنيه، في حين عرض أصحاب السيارة " شيفوراله أوبترا" سعر نحو 125 ألف جنيه في المتوسط لبيعها.

وكان عدد من تاجر السيارات، أكد أن أسعار السيارات الجديدة شهدت انخفاضات متتالية منذ بداية العام بقيمة تتراوح بين 10 إلى 15 ألف جنيه مع هبوط سعر الدولار وألغاء الجمارك بالكامل على السيارات ذات المنشأ الأوروبي والتركي، بجانب حملات المقاطعة التى أصابة السوق بركود.