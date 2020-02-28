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شاهد ملخص مباراة - الزمالك 3 × 1 الترجي | ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:00 م
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الزمالك
الزمالك
محمد مرعي
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وضع الزمالك قدماً في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الترجي التونسي 3-1، اليوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.

وكان الترجي هو المبادر بالتسجيل عن طريق رؤوف بن غيث في الدقيقة 27 ، قبل أن يدرك الزمالك التعادل عن طريق المغربي محمد أوناجم في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 72 سجل بن شرقي الهدف الثاني للزمالك، قبل أن يسجل محمود علاء الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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الكلمات المفتاحية

الزمالك الترجي

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