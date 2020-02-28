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"علاوي" يطالب بتأجيل جلسة البرلمان العراقي الاستثنائية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:57 م
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رئيس الوزراء العراقي المكلف - علاوي
رئيس الوزراء العراقي المكلف - علاوي
الفجر
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طالب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، مساء اليوم الجمعة، بتأجيل جلسة مجلس النواب الاستثنائية إلى يوم الأحد بدلًا من يوم غد السبت، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكان البرلمان العراقي، قد فشل مساء أمس الخميس، في عقد جلسة مقررة لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة تحت رئاسة علاوي، وتم تأجيلها إلى يوم غد السبت؛ لعدم اكتمال النصاب، مما يدفع البلاد إلى مزيد من الخلافات السياسية.

هذا وكانت جلسة مجلس النواب مطلب أساسي من علاوي ويدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي هدد بتنظيم تظاهرات حول مبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء في حال عدم منح الثقة للحكومة هذا الاسبوع.

وتم تعيين علاوي كمرشح متفق عليه بين الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة، وأعرب العديد من البرلمانيين الذين يمثلون الأقلية السنية نيتهم مقاطعة الجلسة، في حين لم يتخذ النواب الأكراد بعد موقفا واضحا، ولكن معظم النواب الشيعة الذين يشكلون غالبية في البرلمان يؤيدون انعقاد الجلسة لمنح الثقة من خلال التصويت.

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الكلمات المفتاحية

علاوي العراق الحكومة العراقية البرلمان العراقي

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