Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو سعد يقدم واجب العزاء في الرئيس الأسبق حسني مبارك

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:22 م
Advertisements
عمرو سعد
عمرو سعد
لمياء علي - تصوير: عبدالحافظ حمدي
Advertisements
بدأت منذ قليل مراسم عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في مسجد المشير طنطاوي وسط حضور كوكبة من كبار الشخصيات الفنية والسياسية.

وقدم الفنان عمرو سعد واجب العزاء في الراحل مبارك، كما حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة والرياضة ومنتخب مصر على التواجد ومن أبرزهم إلهام شاهين، ميرفت أمين، يحيى الفخراني، وزوجته لميس جابر على تقديم واجب العزاء لأسرة مبارك.

جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق مبارك، قد توفى صباح يوم الثلاثاء، في مستشفى الجلاء العسكري بعد صراع مع المرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امامؤ عزاء مبارك الرى افلام جديدة اغاني جديدة اسره مبارك اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يحذر الزمالك من موقعة الإياب

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 18 ساعة

نجيب ساويرس يتحدى هاني شاكر: 'هجيب شاكوش في عيد ميلادي'

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ يوم

أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على الترجي

منذ ساعة

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. لاعبو الترجي يعتدون على حكم لقاء الزمالك في مشهد مؤسف (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر kora live مباراة الزمالك الان Yalla Yazamalek بدون تقطيع هدف شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الترجي

منذ ساعة و نصف

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أشرف زكي يؤدي واجب العزاء في نجل مايا مرسي

إلهام وأمير شاهين يقدمان واجب العزاء في نجل مايا مرسي

عمرو سعد في عزاء نجل مايا مرسي

"حضور السيسي ومصافحة أسرته".. مشاهد تأدية صلاة الجنازة على "مبارك" بمسجد المشير

لبلبة تُقدم واجب العزاء لأسرة محمد حسني مبارك (صور)

أحمد موسى يقدم واجب العزاء في الرئيس الراحل حسني مبارك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:51 م

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الترجي

08:26 م

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

05:18 م

عاجل.. لاعبو الترجي يعتدون على حكم لقاء الزمالك في مشهد مؤسف (فيديو)

08:20 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

05:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status