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عمرو سعد يقدم واجب العزاء في الرئيس الأسبق حسني مبارك
الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:22 م
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لمياء علي - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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بدأت منذ قليل مراسم عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في مسجد المشير طنطاوي وسط حضور كوكبة من كبار الشخصيات الفنية والسياسية.
وقدم الفنان عمرو سعد واجب العزاء في الراحل مبارك، كما حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة والرياضة ومنتخب مصر على التواجد ومن أبرزهم إلهام شاهين، ميرفت أمين، يحيى الفخراني، وزوجته لميس جابر على تقديم واجب العزاء لأسرة مبارك.
جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق مبارك، قد توفى صباح يوم الثلاثاء، في مستشفى الجلاء العسكري بعد صراع مع المرض.
وقدم الفنان عمرو سعد واجب العزاء في الراحل مبارك، كما حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة والرياضة ومنتخب مصر على التواجد ومن أبرزهم إلهام شاهين، ميرفت أمين، يحيى الفخراني، وزوجته لميس جابر على تقديم واجب العزاء لأسرة مبارك.
جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق مبارك، قد توفى صباح يوم الثلاثاء، في مستشفى الجلاء العسكري بعد صراع مع المرض.
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