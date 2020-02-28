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عمرو دیاب ودینا الشربیني في عزاء الرئیس الأسبق حسني مبارك

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:20 م
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عمرو ديتب ودينا الشربيني
عمرو ديتب ودينا الشربيني
مي مرسي - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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شارك الفنان عمرو دياب، ودينا الشربيني، اليوم في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، المقام في مسجد المشير طنطاوي.

وكان عمرو دياب نعى وفاة الرئيس مبارك، من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تغمده الله برحماع والهمهم الصبر والسلوان".

يذكر أن جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أقيمت في ظهر الخميس الماضي في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي وحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رجال الأعمال.

والجدير بالذكر أن الرئيس مبارك توفى يوم 15 فبراير الحالي عن عمر ناهز ال92 عام بعد دخوله العناية المركزة بسبب إصابته بوعكة ضحية.
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