شعبة المواد الغذائية : أسعار السكر تسجل ارتفاعات

بين 8 إلى9 جنيه.





وأضاف "حامد"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة إن أسعار الزيت والدقيق والأرز، جائت على رأس أسعار المواد الغذائية الأكثر استقرار خلال الفترة الماضيةـ مشددا على أن الدولة تمتلك احتياطات استراتجية قوية من هذة السلع.



وكشف" حامد" أن الدولة تمتلك كميات كبيرة من محصول الأرز المحلي والمستورد مشيرًا إلى أنه بداية من 15 مارس المقبل سيتم البداء في توريد محصول الأرز المتعاقد على شرائة من الفلاحين لوزارة التموين، متوقعا أن يشهد الأرز تراجعا قويا في أسعاره خلال الفترة القادمة.







أعلن عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عن وجود أستقرار في معظم أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الماضية، ماعدا السكر الذي شهد ارتفاعات طفيفة.وقال" حامد "، إن أسعار كيلو السكر ارتفعت بقيمة جنيه واحد خلال في بعض المحلات، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح