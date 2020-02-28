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حسام بدراوي: أغاني المهرجانات تعكس طريقة الحوار في المجتمع

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:06 م
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حسام بدراوي
حسام بدراوي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن أغاني المهرجانات تعكس طريقة الحوار في المجتمع، معتبرا أن الأزمة ليست في أغاني المهرجانات، بل في وجود فراغ فني.

وأشار "بدراوي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أهل الفن والثقافة يجب أن يملئوا وجدان المجتمع بمحتوى محترم، ويجذبوا المجتمع إليهم، مؤكدا أن طريقة المنع والعقاب لا تحل مشكلة.

وأضاف المفكر السياسي، أنه يجب موجهة تدني الألفاظ الذي يظهر في تلك النوعية من الأغاني ببناء وجدان المتابعين.
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