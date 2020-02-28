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مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم بشأن سوريا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:05 م
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مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
وكالات
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أعلنت مجموعة من الدبلوماسيون، مساء الجمعة، أن "مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً طارئاً مساء اليوم؛ لمناقشة التصعيد الأخير في سوريا".

وقال الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير البلجيكي مارك بيكستين دي بويتسفيرف، لعدد من الصحفيين: أنه "من المتوقع أن يبدأ الاجتماع الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جرينتش".

وأوضح بويتسفيرف: أن "الاجتماع يأتي بطلب من الولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإستونيا وجمهورية الدومينيكان؛ لمناقشة تصاعد حدة الوضع وخطورته في إدلب".

وستكون الجلسة مفتوحة، ولا يتوقع صدور أي بيان توافقي عنها أو إصدار أي قرار عقبها.

ومن المتوقع أن تؤكد الدول التي ستشارك في الجلسة، وخاصة الدول التي طالبت بعقد هذه الجلسة، مواقفها المنددة بهجمات النظام السوري وروسيا في إدلب.

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الكلمات المفتاحية

مجلس الأمن الدولي سوريا

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