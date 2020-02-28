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بدء فرز الأصوات في انتخابات المهندسين بعد غلق باب التصويت

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:24 م
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الانتخابات
الانتخابات
آيات عامر - أسماء قورة
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بدأت منذ قليل، عملية فرز الأصوات عقب إغلاق باب التصويت فى انتخابات التجديد النصفى، على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة للمهندسين "مدنى، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات"، ومقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة.

وقد شهدت الإنتخابات مشاركة ما يقرب من 2200 مهندسًا، وحرص خلالها أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى عكست الوجه الحضارى للمهندسين.

يذكر أن عملية الاقتراع بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحا، وامتدت حتى السابعة مساء، بأرض المعارض بالقاهرة، تحت إشراف قضائى كامل.
بدء فرز الأصوات في انتخابات المهندسين بعد غلق باب التصويت
بدء فرز الأصوات في انتخابات المهندسين بعد غلق باب التصويت
بدء فرز الأصوات في انتخابات المهندسين بعد غلق باب التصويت
بدء فرز الأصوات في انتخابات المهندسين بعد غلق باب التصويت
بدء فرز الأصوات في انتخابات المهندسين بعد غلق باب التصويت
بدء فرز الأصوات في انتخابات المهندسين بعد غلق باب التصويت
بدء فرز الأصوات في انتخابات المهندسين بعد غلق باب التصويت
بدء فرز الأصوات في انتخابات المهندسين بعد غلق باب التصويت
بدء فرز الأصوات في انتخابات المهندسين بعد غلق باب التصويت
بدء فرز الأصوات في انتخابات المهندسين بعد غلق باب التصويت
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الكلمات المفتاحية

انتخابات تجديد نصفي المهندسين التصويت الانتخابات

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