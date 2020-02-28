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تصريح غريب من جوارديولا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:17 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قلل مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، من أهمية الإشادة والمدح الذي تلقاه بعد التغييرات التي قام بها خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد الأربعاء الماضي، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، والتي فاز بها 2-1، قائلاً "في الكثير من المرات تحول الأمر لكارثة".

وقال المدرب الإسباني "اعتقد أنكم مخطؤون. الخط الفاصل بين الفوز والخسارة صغير للغاية. هل نسيتم تغييراتي، ففي الكثير من المرات كانت بمثابة كارثة. الأربعاء سارت الأمور بشكل جيد ولكن يظل الأمر كما هو".

وأضاف مدرب السيتيزينس أنه في بعض الأحيان يصعب الفوز في هذه البطولة نظراً لصعوبتها البالغة، ولكن إذا كانوا قد سجلوا الهدف الثاني حينها "سيكون مدرب السيتي كارثة وزيدان (مدرب الريال) ممتاز ومثالي".

وتلقى غوارديولا إشادة كبيرة بعدما أشرك رحيم ستيرلينج في شوط المباراة الثاني للهجوم من ناحية الظهير الأيمن داني كارباخال، وهو الخط الأضعف في اللقاء والذي جاء منه هدفا المباراة.

واختتم المدرب حديثه قائلاً "في الكثير من الأحيان قمت بتغييرات ولكنها لم تعمل بالشكل المطلوب".

وفاز السيتيزينس على الفريق "الملكي" ذهاباً بهدفين لواحد يوم الأربعاء الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو، وستقام مباراة الإياب في السابع عشر من الشهر الجاري على ملعب الاتحاد.

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